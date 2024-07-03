



Путин едет в Казахстан на встречу с Си Цзиньпином и лидерами Центральной Азии

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин должны встретиться на саммите Евразийского клуба безопасности и обороны, который Москва и Пекин рассматривают как инструмент противодействия влиянию США и их союзников.



Путин и председатель КНР расширили Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), клуб, основанный в 2001 году Россией, Китаем и странами Центральной Азии, включив в него Индию, Иран и Пакистан в качестве противовеса Западу.



Кремль сообщил, что Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита ШОС, который пройдет 3–4 июля в столице Казахстана Астане.



Он должен встретиться с Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидерами Азербайджана, Монголии и Пакистана перед неформальным ужином, устроенным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.



Индия заявила, что премьер-министр Нарендра Моди, которого ожидают в Москве в конце этого месяца, не будет присутствовать. Вместо него он отправляет министра иностранных дел Субрахманьяма Джайшанкара.

