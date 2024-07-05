



Столтенберг анонсировал хорошие новости для Украины

На предстоящем саммите НАТО, который состоится в США, будет согласован существенный пакет военной помощи для Украины.



Такой анонс сделал генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.



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"Я ожидаю, что главы государств и правительств согласуют значительный пакет для Украины", - сообщил он.



По словам Столтенберга, альянс должен взять на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности. Он добавил, что союзники по НАТО должны договориться на саммите относительно финансовой помощи Украине.



Более того, он ожидает, что для Киева будет больше двусторонних соглашений по безопасности. Также на мероприятии должны проработать вопрос об углубленной военной оперативной совместимости.



"Украина приближается к НАТО", - добавил Столтенберг.