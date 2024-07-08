



В Эстонии построят сотни бункеров на границе с Россией

В Эстонии построят 600 бункеров в рамках укрепления линии обороны в приграничных районах с Россией.



По данным ERR, реализация проекта стартует в 2025 году.



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После испытаний будет выбран определенный тип бункеров. После этого в Эстонии объявят тендеры. В строительстве сооружений будет учитываться опыт войны в Украине.



Также будут построены противотанковые заграждения. Линия обороны, помимо прочего, будет включать забор с колючей проволокой.