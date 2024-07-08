Новости » Происшествия
В Эстонии построят сотни бункеров на границе с Россией
08.07.2024 19:36 Алина Груднева

В Эстонии построят сотни бункеров на границе с Россией

В Эстонии построят 600 бункеров в рамках укрепления линии обороны в приграничных районах с Россией.

По данным ERR, реализация проекта стартует в 2025 году.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

После испытаний будет выбран определенный тип бункеров. После этого в Эстонии объявят тендеры. В строительстве сооружений будет учитываться опыт войны в Украине.

Также будут построены противотанковые заграждения. Линия обороны, помимо прочего, будет включать забор с колючей проволокой.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы