



Столтенберг: РФ не возьмет нас измором, будем усиливать поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил массированный ракетный удар по мирным украинским городам.



Он пообещал, что на саммите альянса в Вашингтоне будут приняты решения относительно дальнейшего усиления помощи стране.



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"Россия продолжает свою жестокую войну в Украине. Только сегодня мы стали свидетелями ужасающих ракетных обстрелов украинских городов, в результате которых погибли ни в чем не повинные мирные жители, включая детей. Я осуждаю эти отвратительные нападения", - подчеркнул он.



По словам Столтенберга, РФ должна понять, что не сможет взять международное сообщество измором. Он добавил, что на саммит НАТО в Вашингтон приглашены, помимо прочего, лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.



"Это показывает, что наша безопасность не региональная, а глобальная. Это ясно демонстрирует война в Украине, когда Иран, Северная Корея и Китай поддерживают и способствуют незаконной агрессивной войне России против Украины", - добавил генсек НАТО.