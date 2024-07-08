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Совбез ООН проведет заседание из-за удара по детской больнице в Киеве
08.07.2024 18:59 Алина Груднева

Совбез ООН проведет заседание из-за удара по детской больнице в Киеве

Совбез ООН проведет заседание из-за российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Ожидается, что оно состоится 9 июля в 17:00 (10:00 в Нью-Йорке).

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"Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", – сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что в РФ распространяют очередную циничную "утку", мол, это украинская ракета угодила в здание больницы, а не российская.

Мировые лидеры ранее резко осудили действия России, заявив, что Владимир Путин ведет войну против украинских детей.

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