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Белый дом: удар РФ по больницам в Киеве - военное преступление
08.07.2024 20:02 Алина Груднева

Белый дом: удар РФ по больницам в Киеве - военное преступление

США призвали расследовать ракетный удар по детской больнице и роддому в Киеве как военное преступление.

Такое заявление сделал директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер.

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"Это ужасно, это не может быть обосновано, и конечно это должно быть расследовано. Атака на роддом, а также на детскую больницу – к сожалению то, что происходит не впервые во время войны", – отметил он. 

Карпентер выразил надежду на то, что ракетные удары россиян будут тщательно расследованы.

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