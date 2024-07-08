



Белый дом: удар РФ по больницам в Киеве - военное преступление

США призвали расследовать ракетный удар по детской больнице и роддому в Киеве как военное преступление.



Такое заявление сделал директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Это ужасно, это не может быть обосновано, и конечно это должно быть расследовано. Атака на роддом, а также на детскую больницу – к сожалению то, что происходит не впервые во время войны", – отметил он.



Карпентер выразил надежду на то, что ракетные удары россиян будут тщательно расследованы.