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В Норвегии совершено нападение на королевский дворец
08.07.2024 19:20 Алина Груднева

В Норвегии совершено нападение на королевский дворец

В Норвегии 50-летний мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание королевского дворца.

По данным NRK, полиция задержала подозреваемого.

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Пожар был быстро потушен. Как выяснилось, задержан белорус, который находился в розыске в Нидерландах. Его мотивы устанавливаются.

"Когда его арестовали, он имел при себе еще несколько бутылок с жидкостью. Теперь их анализом займутся полицейские взрывотехники", – сообщил представитель полиции Андерс Реннинг.

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