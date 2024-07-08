



В Норвегии совершено нападение на королевский дворец

В Норвегии 50-летний мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание королевского дворца.



По данным NRK, полиция задержала подозреваемого.



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Пожар был быстро потушен. Как выяснилось, задержан белорус, который находился в розыске в Нидерландах. Его мотивы устанавливаются.



"Когда его арестовали, он имел при себе еще несколько бутылок с жидкостью. Теперь их анализом займутся полицейские взрывотехники", – сообщил представитель полиции Андерс Реннинг.