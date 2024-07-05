Новости » Политика
В Украине отреагировали на несогласованный визит Орбана в Москву
05.07.2024 18:20 Алина Груднева

В Украине отреагировали на несогласованный визит Орбана в Москву

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на поездку премьер-министра Виктора Орбана в Москву после Киева.

Как уже сообщалось ранее, он нагрянул в российскую столицу по собственной инициативе, без согласования с Евросоюзом и Украиной.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается непоколебимым.

Уточняется, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается Формула мира, представленная Владимиром Зеленским и поддержанная более сотей государств и международных организаций.

"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев", - подчеркнули в МИД.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы