



В Украине отреагировали на несогласованный визит Орбана в Москву

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на поездку премьер-министра Виктора Орбана в Москву после Киева.



Как уже сообщалось ранее, он нагрянул в российскую столицу по собственной инициативе, без согласования с Евросоюзом и Украиной.



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В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается непоколебимым.



Уточняется, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается Формула мира, представленная Владимиром Зеленским и поддержанная более сотей государств и международных организаций.



"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев", - подчеркнули в МИД.