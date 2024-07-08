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В Украине рассказали об особенностях ракетной атаки РФ
08.07.2024 18:12 Алина Груднева

В Украине рассказали об особенностях ракетной атаки РФ

В понедельник, 8 июля, российские крылатые ракеты, ударившие по мирным городам Украины, летели на сверхмалых высотах.

По словам бывшего спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, из-за этого сбить воздушные цели становится тяжелее.

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Он также пояснил, что россияне постоянно усовершенствуют ракеты и дроны, из-за чего украинцам все труднее становится их перехватывать.

"Крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась кое-где на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле. Поэтому не игнорируйте тревогу, особенно, когда точно известно о движении ракет или дронов в вашем направлении", - пояснил Игнат.

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