



Байден остался доволен результатами выборов во Франции и Британии

Президент США Джо Байден приветствовал результаты парламентских выборов во Франции, где победу одержала левая коалиция "Новый Народный Фронт", и в Британии, где победила Лейбористская партия.



Он провел параллели с Демократической партией, говоря об отвержении "экстремизма" в этих странах.



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"Если говорить о Европе, то Франция отвергла экстремизм. Демократы отвергнут его так же", – сказал он.



Байден обозвал своего соперника Дональда Трампа "экстремистским кандидатом".



"Не могу припомнить за свою жизнь более экстремистского кандидата", - отметил он.