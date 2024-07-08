Новости » Новости США
Байден остался доволен результатами выборов во Франции и Британии
08.07.2024 18:50 Алина Груднева

Байден остался доволен результатами выборов во Франции и Британии

Президент США Джо Байден приветствовал результаты парламентских выборов во Франции, где победу одержала левая коалиция "Новый Народный Фронт", и в Британии, где победила Лейбористская партия.

Он провел параллели с Демократической партией, говоря об отвержении "экстремизма" в этих странах.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Если говорить о Европе, то Франция отвергла экстремизм. Демократы отвергнут его так же", – сказал он.

Байден обозвал своего соперника Дональда Трампа "экстремистским кандидатом".

"Не могу припомнить за свою жизнь более экстремистского кандидата", - отметил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы