Байден остался доволен результатами выборов во Франции и Британии
Президент США Джо Байден приветствовал результаты парламентских выборов во Франции, где победу одержала левая коалиция "Новый Народный Фронт", и в Британии, где победила Лейбористская партия.
Он провел параллели с Демократической партией, говоря об отвержении "экстремизма" в этих странах.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Если говорить о Европе, то Франция отвергла экстремизм. Демократы отвергнут его так же", – сказал он.
Байден обозвал своего соперника Дональда Трампа "экстремистским кандидатом".
"Не могу припомнить за свою жизнь более экстремистского кандидата", - отметил он.