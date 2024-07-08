



Байден заявил демократам, что не собирается уходить

Президент США Джо Байден в письме к демократам Конгресса продолжает твердо противостоять призывам снять свою кандидатуру и призывает "положить конец" внутрипартийной драме, раздирающей демократов по поводу того, стоит ли ему оставаться в предвыборной гонке.



В двухстраничном письме Байден пишет, что "вопрос о том, как двигаться дальше, хорошо поставлен уже больше недели назад. И пришло время положить этому конец". Он подчеркнул, что у партии есть "одна задача" - победить в ноябре предполагаемого кандидата в президенты от GOP Дональда Трампа.



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"До Демократического съезда осталось 42 дня, а до всеобщих выборов - 119 дней", - говорится в письме Байдена. "Любое ослабление решимости или отсутствие ясности в отношении предстоящей задачи только помогает Трампу и вредит нам. Пришло время объединиться, двигаться вперед как единая партия и победить Дональда Трампа".



Письмо было направлено от кампании законодателям-демократам, которые возвращаются в Вашингтон после перерыва на 4 июля.

