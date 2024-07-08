



Россиян не пускают в большой спорт, они участвуют в чемпионатах по… "Тетрису"

6 июня 2024 года знаменитой компьютерной игре "Тетрис" исполнилось 40 лет. Придуманная советским программистом Алексеем Пажитновым, игра уже давно вышла за рамки любительской. В 2010 году был проведен первый чемпионат мира по классическому тетрису (CTWC). Сегодня в "Тетрис" профессионально играют по всему миру, а в России также существует сообщество любителей "Тетриса". Несмотря на то, что российское сообщество гораздо меньше западного, игроки успевают участвовать в международных турнирах.



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В то время как другие российские спортсмены не могут участвовать в международных турнирах из-за войны в Украине, российские игроки в тетрис не сталкиваются с такими ограничениями: по крайней мере восемь геймеров продолжают участвовать в международных соревнованиях и поддерживать высокий уровень игры, а некоторые даже устанавливают мировые рекорды. В 2024 году игрок под ником Portalll выиграл приз в 700 долларов США на турнире Mega Masters, организованном сообществом Classic Tetris Monthly (CTM).





