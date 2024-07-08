



Иран расширяет объемы производства ракет

Иран начал расширять объемы производства баллистических ракет.



По данным информационного агентства Reuters, об этом свидетельствуют последние спутниковые снимки.



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В частности, Иран расширил два ключевых объект по производству баллистики. Информацию об этом подтвердили три высокопоставленных иранских чиновника на условиях анонимности.



Аналитики компании Planet Labs заметили на военной базе Модаррес и в комплексе по производству ракет Ходжир более 30 новых зданий. Многие сооружения окружены большими земляными насыпями, чтобы не допустить детонации легковоспламеняющихся материалов при возможном взрыве.



По словам экспертов, арсенал Ирана уже является крупнейшим на Ближнем Востоке. Он оценивается более чем в 3000 ракет.