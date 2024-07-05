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Ватикан отлучает от церкви главного критика Папы за "раскол"
05.07.2024 20:23 MIGnews.com

Ватикан отлучает от церкви главного критика Папы за "раскол"

83-летний ультраконсерватор, который в прошлом призывал Франциска уйти с поста Папы, находится под судом с прошлого месяца, после того, как Дикастерия доктрины веры обвинила его в преступлении раскола Католической церкви.

"Его публичные заявления, свидетельствующие об отказе признавать Верховного понтифика и подчиняться ему, о неприятии общения с членами подчиненной ему Церкви, а также легитимности и магистерского авторитета Второго Ватиканского собора, хорошо известны", - говорится в заявлении Дикастерии.

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"По завершении уголовного процесса преподобный Карло Мария Вигано был признан виновным в заповедном преступлении раскола", - говорится в заявлении, и в соответствии с каноническим правом ему назначено наказание в виде "отлучения".
 

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