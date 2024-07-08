



Анкара предложила "мирную платформу" по Украине: Москва довольна

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил создать "мирную платформу" для урегулирования войны в Украине.



Он предположил, что это могло бы предотвратить "усугубление поляризации" и привлекло бы к решению вопроса как можно больше участников.



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В Москве выразили удовлетворение такой инициативой. Комментарий, в частности, предоставил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Путин - убежденный сторонник предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского конфликта. И, конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров - наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон", - сказал он.