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Лепс разоткровенничался по поводу отношений с юной любовницей
08.07.2024 22:30 Алина Груднева

Лепс разоткровенничался по поводу отношений с юной любовницей

Российский певец Григорий Лепс разоткровенничался по поводу своих отношений с 18-летней девушкой по имени Аврора.

Подробностями он поделился с Павлом Волей.

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По словам Лепса, у него с юной избранницей все "достаточно серьезно".

"Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения, пока человеческие. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает, ведь слишком велика разница в возрасте", - признался он.

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