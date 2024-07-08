



Лепс разоткровенничался по поводу отношений с юной любовницей

Российский певец Григорий Лепс разоткровенничался по поводу своих отношений с 18-летней девушкой по имени Аврора.



Подробностями он поделился с Павлом Волей.



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По словам Лепса, у него с юной избранницей все "достаточно серьезно".



"Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения, пока человеческие. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает, ведь слишком велика разница в возрасте", - признался он.