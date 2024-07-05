Отношения накаляются: США отложили военные учения с Грузией
США отложили совместные военные учения с Грузией Noble Partner на фоне принятия страной скандального пророссийского закона об "иноагентах".
По данным Пентагона, мероприятия отложены на неопредленный срок.
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Ранее в Вашингтоне объявили о пересмотре отношений с Грузией из-за закона.
"В рамках этого пересмотра Соединенные Штаты откладывают на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, которые изначально были запланированы на 25 июля - 6 августа 2024 года", - сказано в заявлении.
В Пентагоне пояснили, что учения перенесены из-за обвинений со стороны Грузии в давлении для "открытия второго фронта против России" и в "попытках госпереворота".
"Правительство США решило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии", - отметили в Пентагоне.