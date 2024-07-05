



Юная любовница Лепса ответила на хейт в соцсетях

Юная любовница Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба ответила недоброжелателям на хейт в социальных сетях.



По данным издания "СтарХит", девушка заверила, что закрутила роман с артистом якобы не ради денег.



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"С самого рождения расту в "парниковых" условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии по типу "самый лучший дед" и все остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас — у меня прекрасная самооценка", - сказала Аврора.



Она добавила, что не является "новой интрижкой" Лепса или "запасным вариантом".



"По-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уже что-то да значит, задумайтесь, друзья", - добавила Аврора.