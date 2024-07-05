



Доноры Демократической партии потребовали от Байдена отступить

Доноры Демократической партии США призвали президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих выборов.



Об этом сообщает газета The Washington Post.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы с уважением призываем вас отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны", - сказано в письме спонсоров, общественных деятелей и предпринимателей, направленном Байдену.



Соответствующее письмо, адресованное американскому лидеру, подписали 168 человек. В опросах общественного мнения лидирует оценка, согласно которой Байден "сильно сбавил обороты". Также респонденты утверждают, что обеспокоены из-за его возраста и деменции.