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Доноры Демократической партии потребовали от Байдена отступить
05.07.2024 19:40 Алина Груднева

Доноры Демократической партии потребовали от Байдена отступить

Доноры Демократической партии США призвали президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих выборов.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

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"Мы с уважением призываем вас отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны", - сказано в письме спонсоров, общественных деятелей и предпринимателей, направленном Байдену.

Соответствующее письмо, адресованное американскому лидеру, подписали 168 человек. В опросах общественного мнения лидирует оценка, согласно которой Байден "сильно сбавил обороты". Также респонденты утверждают, что обеспокоены из-за его возраста и деменции.

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