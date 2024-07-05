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В Британии сформировано новое правительство: кто в него вошел
05.07.2024 18:45 Алина Груднева

В Британии сформировано новое правительство: кто в него вошел

Новоназначенный премьер-министр Великобритании, лидер Лейбористской партии Кир Стармер объявил состав нового правительства Соединенного Королевства.

Министром иностранных дел назначен ярый сторонник Украины Дэвид Лэмми.

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Бывшая теневой канцлер Казначейства Рэйчел Ривз стала министром финансов. Она - первая женщина в истории Британии в этой должности.

"Для меня большая честь быть назначенным Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития. Перед миром стоят огромные вызовы, но мы справимся с ними, используя огромные сильные стороны Великобритании. Мы объединим Британию ради нашей безопасности и процветания дома", – сказал Лемми.
 

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