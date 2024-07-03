



В кабмине Египта перестановки в связи с войной в Газе

Местные СМИ сообщают, что кабинет премьер-министра Египта Мостафы Мадбули готовится к долгожданным перестановкам. Ожидается, что сегодня будут приведены к присяге новые министры финансов и иностранных дел.



Новое правительство сталкивается с такими проблемами, как война у границы страны - речь идет о Газе, экономические проблемы и постоянные отключения электроэнергии, от которых так утомились египтяне. Энергетический кризис привел к закрытию некоторых заводов.



Государственное телевидение сообщает, что Ахмед Кучук готовится стать министром финансов и столкнуться, возможно, с самой большой проблемой в управлении слабеющей экономикой и стремительно растущим долгом.



В министерстве иностранных дел государственное телевидение со ссылкой на местный канал ExtraNews сообщает, что посол Египта в Европейском союзе Бадр Абдельатти сменит Самеха Шукри, который руководил дипломатическими усилиями страны по ведению переговоров между ХАМАС и Израилем в их почти девятимесячной войне.



Как сообщает египетское издание ExtraNews, Карим Бадави будет назначен министром нефти, а Махмуд Эсмат — министром электроэнергетики.



По данным издания, Рания аль-Машат, бывший министр международного сотрудничества, будет вновь назначена министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества.



По сообщениям СМИ, председатель Egypt Post Шериф Фарук намерен занять пост министра снабжения.