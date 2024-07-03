



BILD: Россия в поисках “мертвых душ” по всему миру

Немецкий журналист Флориан Фаде выступил с сенсационным заявлением: “Россия ищет по всему миру мертвых детей, чтобы украсть их личности для своих агентов”.



В 2013 году в Германии судили, а затем экстрадировали в РФ двух российских агентов.



Андреас и Хайдрун Аншлаг долгие годы жили в Германии, разыгрывая из себя обычную семейную пару. Даже их дочь не знала, что родители шпионят на Россию с 1980-х.



Телеканал ARD публикует по частям большое расследование о семье Аншлаг и всей системе российской тайной агентуры в Германии.



“Эти люди живут рядом с нами годы и целые десятилетия с полностью фальшивой идентичностью. Иногда они создают семьи, где даже дети не знают настоящей судьбы родителей. Не знают, что они россияне, что они шпионы, что у них родственники в России”.



“Нелегальные агенты — специфика России. Они делают это уже больше 100 лет. Программу нелегалов создали в первые годы СССР, а затем при КГБ. Особенность в том, что этих людей посылают в нужную им страну с полностью сфальсифицированной личностью. Иногда личность создают на основе реально существовавших. Такие люди действительно были, а потом их личность заимствовали. В основном это были дети. Российские, а раньше советские дипломаты работали по всему миру, в том числе в Южной Америке и Африке. Там они гуляли по кладбищам и искали умерших детей, переписывали их имя и дату рождения. Именно детей, потому что о них мало известно и можно быстро перенять их личность. Затем они подделывали свидетельства о рождении в тех странах. Так создавались легенды. Личности тех детей воровали, создавали на их основе новые и рассылали шпионов”, — рассказал Фаде.

