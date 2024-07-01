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В Норвегии потерпел крушение легкомоторный самолет
01.07.2024 15:07 Алина Груднева

В Норвегии потерпел крушение легкомоторный самолет

В понедельник, 1 июля, в норвежском городке Уппдал потерпел крушение легкомоторный самолет.

По данным издания NRK, очевидцы чудом успели спасти пилота.

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По словам местного фермера, воздушное судно врезалось в здание и загорелось. Пилота успели достать из кабины и оттянуть его подальше от самолета.

Огонь перекинулся на хозяйственную постройку. Трасса, где произошла авиакатастрофа, была перекрыта. В каком состоянии находится пилот, неизвестно. Устанавливаются причины крушения.

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