



В Норвегии потерпел крушение легкомоторный самолет

В понедельник, 1 июля, в норвежском городке Уппдал потерпел крушение легкомоторный самолет.



По данным издания NRK, очевидцы чудом успели спасти пилота.



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По словам местного фермера, воздушное судно врезалось в здание и загорелось. Пилота успели достать из кабины и оттянуть его подальше от самолета.



Огонь перекинулся на хозяйственную постройку. Трасса, где произошла авиакатастрофа, была перекрыта. В каком состоянии находится пилот, неизвестно. Устанавливаются причины крушения.