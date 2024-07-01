В Норвегии потерпел крушение легкомоторный самолет
В понедельник, 1 июля, в норвежском городке Уппдал потерпел крушение легкомоторный самолет.
По данным издания NRK, очевидцы чудом успели спасти пилота.
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По словам местного фермера, воздушное судно врезалось в здание и загорелось. Пилота успели достать из кабины и оттянуть его подальше от самолета.
Огонь перекинулся на хозяйственную постройку. Трасса, где произошла авиакатастрофа, была перекрыта. В каком состоянии находится пилот, неизвестно. Устанавливаются причины крушения.