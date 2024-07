В Германии вспыхнула верфь с роскошными яхтами

На Кильском канале в Германии вспыхнула верфь Lürssen-Kröger, где строятся роскошные яхты.



По данным издания Spiegel, возгорание произошло 2 июля в заводском цеху.



Причина пожара устанавливается. Пожарные не дали огню распространиться за пределы одного зала. Крыша и часть фасада обвалились. Как минимум одна яхта оказалась в эпицентре пожара.



Как минимум один местный житель пострадал, отравившись дымом. В связи с загрязнением воздуха, местных попросили держать окна и двери закрытыми.

Fire Breaks Out at Lürssen-Kröger Shipyard in Schacht-Audorf



A fire erupted at the Lürssen-Kröger shipyard in Schacht-Audorf near Rendsburg at around 9 a.m. this morning, engulfing an entire hall and a nearly completed yacht, reportedly Project “Honolulu.”



One person sustained… pic.twitter.com/w9LRyeNISQ