



Путин выбрал себе новых союзников в “борьбе с терроризмом” - это талибы

По словам Путина движение "Талибан", которое до сих пор запрещено в России, заинтересовано в стабильности в Афганистане и является союзником России в борьбе с терроризмом.



"Потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет и которым эта власть руководит", - пояснил Путин.



Путин также выразил уверенность, что "Талибан" заинтересован в том, чтобы в Афганистане "все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам". "И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке".



Об этом пишет Интерфакс.





