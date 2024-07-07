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В Британии хотят перезагрузки отношений с Евросоюзом
07.07.2024 12:24 Алина Груднева

В Британии хотят перезагрузки отношений с Евросоюзом

Великобритания хочет перезагрузить отношения с Евросоюзом и считает этот вопрос приоритетным.

Такое заявление в интервью The Guardian сделал министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

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Он считает, что необходимо положить конец тем проблемам, с которыми страна столкнулась из-за Brexit.

"Британия должна начать восстанавливать связи с миром", – отметил он.

Министр отправился Германию, а также намерен посетить Польшу и Швецию, чтобы провести переговоры с коллегами в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

"Давайте оставим годы Brexit позади. Мы не собираемся снова присоединяться к единому рынку и таможенному союзу, но есть многое, что мы можем сделать вместе. Я хочу быть абсолютно четким: европейские страны – наши друзья", – отметил он.

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