



В Британии хотят перезагрузки отношений с Евросоюзом

Великобритания хочет перезагрузить отношения с Евросоюзом и считает этот вопрос приоритетным.



Такое заявление в интервью The Guardian сделал министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.



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Он считает, что необходимо положить конец тем проблемам, с которыми страна столкнулась из-за Brexit.



"Британия должна начать восстанавливать связи с миром", – отметил он.



Министр отправился Германию, а также намерен посетить Польшу и Швецию, чтобы провести переговоры с коллегами в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.



"Давайте оставим годы Brexit позади. Мы не собираемся снова присоединяться к единому рынку и таможенному союзу, но есть многое, что мы можем сделать вместе. Я хочу быть абсолютно четким: европейские страны – наши друзья", – отметил он.