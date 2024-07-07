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Германия решила закрыть свою авиабазу в Нигере
07.07.2024 10:58 Алина Груднева

Германия решила закрыть свою авиабазу в Нигере

Германия решила закрыть свою авиатранспортную базу в нигерийском городе Ниамей.

По данным DW, информацию об этом подтвердили в министерстве обороны Германии.

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Ожидается, что авиабазу закроют до 31 августа. 38 военных вернутся домой.

"Проект соглашения, представленный Нигером, не может служить основой для переговоров по соглашению о статусе – ни по характеру, ни по содержанию. В таком случае немецким военным не будет гарантирован иммунитет. В то же время нам осталось мало времени на выработку нового соглашения о статусе – для этого позиции слишком разные", – сообщили в минобороны.

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