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Туск: поездка Орбана в РФ не дала Европе ощущения безопасности
07.07.2024 10:24 Алина Груднева

Туск: поездка Орбана в РФ не дала Европе ощущения безопасности

Европейские страны не чувствуют себя в безопасности после поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

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По его словам, обсуждения Орбана с Владимиром Путиным "послевоенной архитектуры безопасности" такого чувства никому не дало.

"Есть ли кто-то, кто чувствует себя безопаснее после обмена информацией Виктора Орбана с Владимиром Путиным о "послевоенной европейской архитектуре безопасности"? История не повторяется, но часто рифмуется", - отметил он.

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