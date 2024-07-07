Туск: поездка Орбана в РФ не дала Европе ощущения безопасности
Европейские страны не чувствуют себя в безопасности после поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию.
Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.
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По его словам, обсуждения Орбана с Владимиром Путиным "послевоенной архитектуры безопасности" такого чувства никому не дало.
"Есть ли кто-то, кто чувствует себя безопаснее после обмена информацией Виктора Орбана с Владимиром Путиным о "послевоенной европейской архитектуре безопасности"? История не повторяется, но часто рифмуется", - отметил он.