



В Украине определились, как будут применять будущий флагман ВМС ВСУ

Будущий флагман ВМС ВСУ, корвет "Гетман Иван Мазепа" будет введен в строй до конца 2024 года.



По данным "Суспільне Крим", такое заявление сделал спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.



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По его словам, корвет уже достраивается в Турции. Ожидается, что он будет выполнять в Украине ряд важных задач.



"Это боевая единица, которая может выполнять различные задачи - охрана водного района, прибрежных вод, борьба с надводными кораблями, разведка, прикрытие ПВО", - пояснил Плетенчук.



Он также добавил, что в процессе строительства были внесены некоторые конструктивные изменения в корвет. В настоящее время экипаж проходит обучение.