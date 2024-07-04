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YouTube заблокировал каналы Шамана и Полины Гагариной
04.07.2024 21:18 MIGnews.com

YouTube заблокировал каналы Шамана и Полины Гагариной

Американский сервис YouTube заблокировал "певцов Кремля". У Шамана  было 3 млн подписчиков, но и он, Гагарина, недавно попали под санкции ЕС.

Кроме того, на прошлой неделе крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы российских исполнителей, поддержавших войну в Украине. В санкционном списке, кроме Шамана и Гагариной, оказались:  Чичерина,  Григорий Лепс, Олег Газманов и группа “Любэ”.

В качестве причин для введения санкций против артистов в ЕС назвали их неоднократное участие в организованных Кремлем пропагандистских концертах, а также выступления в зоне боевых действий в рамках “военно-развлекательных мероприятий для Вооруженных сил России”.

Кроме того, закрыли канал Манучарова "Эмпатия Манучи". 

 

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