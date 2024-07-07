



Орбан признался, что держал свою поездку к Путину в секрете, "сколько мог"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что держал подготовку своей поездки в Москву к Владимиру Путину в секрете столько, "сколько мог".



Соответствующее признание он сделал в интервью главному редактору Die Weltwoche Роджеру Кьоппелю.



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Орбан прямо выразил свое восхищение Путиным, похвалив его за контроль над огромной территорией.



"Вы упомянули о боеголовках, но есть еще территория, население и огромные природные ресурсы, которые они имеют. Так что это настоящая империя. Один человек управляет настоящей империей", - разразился он похвалами.



Кроме того, Орбан пообещал больше "подобных неожиданных встреч" на следующей неделе. В подробности он вдаваться не стал.