Во Франции готовятся к беспорядкам после выборов
Во Франции ожидают, что по завершении второго тура парламентских выборов, стартовавшего 7 июля, произойдут беспорядки.
Владельцы многих заведений решили оградить свои объекты досками и металлическими листами, чтобы минимизировать потенциальный ущерб.
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После первого тура выборов также вспыхнули беспорядки. Французы жгли покрышки и громили объекты на улицах.
По данным МВД, сегодня зафиксирована рекордная явка на выборах - 26,63%.