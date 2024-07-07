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Во Франции готовятся к беспорядкам после выборов
07.07.2024 14:47 Алина Груднева

Во Франции готовятся к беспорядкам после выборов

Во Франции ожидают, что по завершении второго тура парламентских выборов, стартовавшего 7 июля, произойдут беспорядки.

Владельцы многих заведений решили оградить свои объекты досками и металлическими листами, чтобы минимизировать потенциальный ущерб.

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После первого тура выборов также вспыхнули беспорядки. Французы жгли покрышки и громили объекты на улицах.

По данным МВД, сегодня зафиксирована рекордная явка на выборах - 26,63%. 

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