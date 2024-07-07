



Сийярто посоветовал "пристегнуть ремни"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил о подготовке Виктором Орбаном к новым встречам в рамках "мирной инициативе" по Украине.



Такое заявление он сделал 7 июля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Сийярто, множество встреч Орбана с мировыми лидерами стартуют с 8 июля.



"Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе", - посоветовал Сийярто.



Ранее сам Орбан тоже намекнул на то, что планирует "неожиданные встречи" после того, как съездил к Владимиру Путину в Москву.