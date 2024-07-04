



Американца приговорили к 12 годам тюрьмы в России за наркотики

Российский суд приговорил гражданина США к 12,5 годам колонии строгого режима по обвинению в хранении наркотиков.



32-летний Роберт Вудленд был задержан в Москве в январе и обвинен прокуратурой в попытке продать большое количество метадона. Его адвокат сообщил агентству Reuters, что он частично признался в предъявленных обвинениях.



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Вудленд, родившийся в России и усыновленный, когда ему было два года, отправился в страну в 2020 году, чтобы найти свою

биологическую мать. Его путешествие было задокументировано в программе российского реалити-шоу.



Он является последним гражданином США, заключенным в тюрьму в стране, причем некоторые западные чиновники предполагают, что Кремль "накапливает" американцев для торговли с союзниками и боевиками, заключенными в тюрьму за границей.