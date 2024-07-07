



Российский военкор Владимир Романов неудачно пошутил о кадыровцах

5 июля российский военкор Владимир Романов опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором заявил: “На границе у нас в Белгородской области стоят срочники. Тиктокеры стоят за ними. А срочники у нас впереди”.



В общем-то Романов не уточнил, кого он имел в виду, говоря о “тиктокерах”. Как оказалось, так называют бойцов из Чечни, потому что они часто публиковали в соцсетях кадры своего присутствия на фронте в Украине. Недавно бойцов чеченского отряда спецназа “Ахмат” перебросили в Белгородскую область для участия в боях на харьковском направлении.



Уже на следующее утро Романова начали искать “чеченцы, чтобы спросить за его слова”.



7 июля в телеграм-канале Романова появилось видео с извинениями. Он заявил, что в предыдущем ролике действительно говорил о бойцах отряда “Ахмат”. (Из этого следует, что “Ахмат” таки приняли на себя звание “тиктокеров”, ну, а чего б им еще реагировать на всяких военкоров, будь это неправдой). По словам Романова, у него была беседа с командиром отряда Апти Алаудиновым. Также ему показали расстановку сил на границе в Белгородской области. После этого, заявил военкор, ему стало ясно, что он был неправ.



