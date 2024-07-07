



Лукашенко назвал Беларусь “райским уголком” и пригласил украинцев инвестировать

По словам Лукашенко, после начала войны Беларусь стала “тихим, спокойным и уютным уголком для россиян и украинцев”, поэтому им стоит присмотреться к покупке земли в этой стране, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. В первую очередь он призвал обратить внимание на “средние и маленькие” деревни, которые, по его словам, находятся на грани вымирания.



“Самые близкие наши друзья с Украины и из России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах. <…> Прекрасные места, чудо-места. Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами”, — сказал Лукашенко, после того, как пропустил через свою страну российскую армию в Украину. Он назвал украинцев друзьями…



По его мнению, на этих участках россияне и украинцы могли бы построить себе приличные дачи. “В городе или возле города вы в лучшем случае получите всего шесть соток, <…> а здесь 40-50”, — очень просто пояснил Лукашенко. Он предупредил, что с покупкой стоит поторопиться, потому что “завтра будет поздно”.





