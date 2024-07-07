



Исторические кадры: Борис Гребенщиков о “концертах в Чечне” (1995 год)

Борис Борисович еще в 1995 году, когда шла Первая чеченская война знал и утверждал, что поддерживать убийства - это преступление, так же как и развлекать убийц - это поддержка преступления.



Когда вы задаетесь вопросом, да что тут такого? Ну, поехал в Крым, на Донбасс, в Луганск, в Мариуполь (нужное подчеркнуть)... Вспомните это короткое и четкое объяснение Бориса Гребенщикова - почему “нет”.

