По мотивам поездки в Киев Виктор Орбан смонтировал блокбастер для Голливуда

Сразу напомним, что в это же время Сийярто находился в Москве. А после визита Орбана в Киев они снова поедут в Москву, но уже вдвоем с Орбаном. И никаких таких фильмов от Сийярто публика не увидела. Ну, может Орбан еще покажет.



Орбан в последний раз был с визитом в украинской столице в 2015 году. Тогда ему и в голову не пришло смонтировать минутное видео с титрами :



"2100 километров. три часа переговоров. 10 заправок. 24 часа в пути. Дорога к миру до Киева". Да еще с такой музыкой, словно из соседней Румынии за ним Дракула гнался.



Орбан решил поехать в Киев на бронированных венгерских машинах.



"Прицепные спецвагоны или даже отдельный спецпоезд, которые позволяют первому лицу отдохнуть в дороге, принять душ перед переговорами с украинским руководством и тому подобное. Все это предложили и Орбану... и он отказался. Вопреки логике и в ущерб собственному комфорту венгерский премьер настоял на том, что он и вся делегация будут ехать в Киев по автодорогам", — пишет издание “Европейская правда”.

The road to #Kyiv. A trip for #peace. pic.twitter.com/nWFf0g86EJ