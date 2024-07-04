



Неделя на раздумья. Останется ли Байден?

Неудачные дебаты Байдена с Трампом вызвали как у избирателей, так и у однопартийцев действующего президента много отрицательных эмоций. Очень многие засомневались в физической возможности Байдена руководить такой сверхдержавой, как США.



По опросу Саффолкского университета и USA Today, Байден отстает от Трампа на 3%. Опрос SSRS, проведенный для CNN, говорит, что Байден отстает на 6%.



В то же время, 56% демократов и зарегистрированных избирателей, симпатизирующих демократам, отметили, что у Демпартии есть лучшие шансы на победу с другим кандидатом, а не с Байденом.



На Байдена усиливается давление со стороны однопартийцев и американской прессы. По данным Bloomberg, в Палате представителей США десятки демократов рассматривают возможность подписать письмо с требованием к Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.



Сам Байден также усомнился, оставаться ли ему в избирательной гонке, как сообщает The New York Times. По данным издания, он сказал своему ключевому союзнику, имени которого не называют, что "взвешивает, продолжать ли участие в гонке".







