



В Калифорнии "отметили" День независимости - почти 30 000 человек эвакуированы

Десяткам тысяч людей в северной Калифорнии было приказано эвакуироваться, поскольку лесные пожары растут по всему штату на фоне волны жары.



Согласно сообщениям со ссылкой на Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (CalFire), около 28 000 человек было приказано покинуть свои дома после того, как на этой неделе вспыхнул пожар.



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Ожидается, что опасно жаркая, сухая и ветреная погода сохранится, а Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что в начале следующей недели в некоторых районах температура может достичь 47C.



Город Оровилл, недалеко от места, где начался пожар, отменил празднование фейерверка 4 июля, а власти предупредили жителей не использовать фейерверки, чтобы избежать риска возгорания.



"Последнее, что нам нужно, — это кто-то, кто купил фейерверки, вышел и сделал какую-нибудь глупость", — сказал шериф округа Бьютт Кори Хонеа. "Не будь идиотом, устрой пожар и создай нам еще больше проблем".

