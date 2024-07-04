



Возле Версаля между торговцами случилась поножовщина

Около обеда в столице Франции Париже стали поступать сообщения о том, что вооруженные полицейские отряды штурмовали Версальский дворец. Сообщалось, что это произошло из-за “инцидента безопасности”.



Населению немедленно было дано указание избегать этого района.



По словам источника в полиции, который говорил с местным новостным изданием Figaro, это не операция, связанная с террористической угрозой. Информация все еще подтверждается, но, похоже, это спор между двумя уличными торговцами. Сообщается, что один из них был замечен убегающим с ножом.



Официальное объявление, опубликованное на X, гласило:



“На месте находятся силы безопасности. Избегайте этого района и следуйте указаниям властей. Не распространяйте ложную информацию”.



Вскоре после этого было опубликовано еще одно сообщение, в котором говорилось, что дворец закрыт, пока силы безопасности завершают свою работу.



Около 15:30 по местному времени пришло подтверждение, что инцидент урегулирован и что “дворец постепенно вновь открывает свои двери”.

