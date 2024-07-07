



В Крыму прогремел взрыв на газопроводе

В ночь на 7 июля в Крыму прогремел мощный взрыв на газопроводе "Малый Маяк".



По словам очевидцев, он был такой силы, что в домах "тряслись окна".



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Из-за взрыва без подачи газа остались многие потребители в ряде населенных пунктов.



Площадь пожара под Алуштой составила почти 4,2 тысячи квадратных метров. Произошло горение лесной подстилки, которое к утру было ликвидировано. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

