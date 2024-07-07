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В Крыму прогремел взрыв на газопроводе
07.07.2024 07:49 Алина Груднева

В Крыму прогремел взрыв на газопроводе

В ночь на 7 июля в Крыму прогремел мощный взрыв на газопроводе "Малый Маяк".

По словам очевидцев, он был такой силы, что в домах "тряслись окна".

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Из-за взрыва без подачи газа остались многие потребители в ряде населенных пунктов.

Площадь пожара под Алуштой составила почти 4,2 тысячи квадратных метров. Произошло горение лесной подстилки, которое к утру было ликвидировано. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.
 

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