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Объявление приговора Трампу перенесено на более поздний срок
03.07.2024 15:03 Алина Груднева

Объявление приговора Трампу перенесено на более поздний срок

Суд удовлетворил просьбу адвокатов Дональда Трампа по поводу переноса объявления приговора по делу о "деньгах за молчание" порноактрисе.

По данным информационного агентства Reuters, суд должен был состояться в 11 июля.

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Судья Хуан Мерчан удовлетворил просьбу стороны защиты и сообщил, что объявит приговор не позднее 18 сентября. 

В суде рассмотрят аргумент Трампа по поводу решения Верховного суда США о предоставлении иммунитета от уголовной ответственности. 

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