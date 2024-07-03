



Объявление приговора Трампу перенесено на более поздний срок

Суд удовлетворил просьбу адвокатов Дональда Трампа по поводу переноса объявления приговора по делу о "деньгах за молчание" порноактрисе.



По данным информационного агентства Reuters, суд должен был состояться в 11 июля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Судья Хуан Мерчан удовлетворил просьбу стороны защиты и сообщил, что объявит приговор не позднее 18 сентября.



В суде рассмотрят аргумент Трампа по поводу решения Верховного суда США о предоставлении иммунитета от уголовной ответственности.