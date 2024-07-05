



CNN: Байден собрался “больше спать”

Президент США Джо Байден сообщил губернаторам-однопартийцам, что планирует больше спать. Это произошло во время встречи в Белом доме.



Байден сказал, что в ближайшее время он не будет планировать мероприятия после 20.00, чтобы иметь возможность как следует выспаться.



К такому решению президента США подтолкнули неудачные дебаты с Трампом. Таким образом Байден пытался заверить группу из более 20 лидеров штатов в своей способности победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах президента и эффективно управлять страной еще четыре года.



