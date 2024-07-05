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CNN: Байден собрался “больше спать”
05.07.2024 07:09 MIGnews.com

CNN: Байден собрался “больше спать”

Президент США Джо Байден сообщил губернаторам-однопартийцам, что планирует больше спать. Это произошло во время встречи в Белом доме.

Байден сказал, что в ближайшее время он не будет планировать мероприятия после 20.00, чтобы иметь возможность как следует выспаться. 

К такому решению президента США подтолкнули неудачные дебаты с Трампом. Таким образом Байден пытался заверить группу из более 20 лидеров штатов в своей способности победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах президента и эффективно управлять страной еще четыре года. 

 

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