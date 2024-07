Появилась запись, на которой Трамп оскорбляет Байдена

На новом видео, просочившемся в четверг в социальные сети, бывший президент США Дональд Трамп оскорбляет президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис.



На видеозаписи Трамп сидит в гольф-каре рядом со своим сыном Бэрроном и говорит: "Как я справился с дебатами прошлой ночью против этой старой развалившейся кучи дерьма?".



"Он плохой парень. Он просто ушел, вы знаете, он уходит. Я вывел его из гонки", - похвастался Трамп.



"Значит, у нас есть Камала. Я думаю, она будет еще лучше. Она такая плохая, она такая жалкая", - сказал он.



"Вы можете представить себе этого парня, который имеет дело с Путиным и президентом Китая, который является свирепым человеком, он свирепый человек, очень жесткий парень".



"Но они только что объявили, что он, вероятно, уходит. Я просто продолжаю выбивать их из колеи", - заключил Трамп.



Disgusting. Here is a video of Donald Trump saying Kamala Harris is “so f*cking bad.” In my opinion, degrading our black female Vice President with vulgarities is completely disqualifying. Donald Trump must drop out of the race for the good of the nation

pic.twitter.com/SJoBrQ5CRJ