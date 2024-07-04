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Появилась запись, на которой Трамп оскорбляет Байдена
04.07.2024 12:07 MIGnews.com

Появилась запись, на которой Трамп оскорбляет Байдена

На новом видео, просочившемся в четверг в социальные сети, бывший президент США Дональд Трамп оскорбляет президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис.

На видеозаписи Трамп сидит в гольф-каре рядом со своим сыном Бэрроном и говорит: "Как я справился с дебатами прошлой ночью против этой старой развалившейся кучи дерьма?".

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"Он плохой парень. Он просто ушел, вы знаете, он уходит. Я вывел его из гонки", - похвастался Трамп.

"Значит, у нас есть Камала. Я думаю, она будет еще лучше. Она такая плохая, она такая жалкая", - сказал он.

"Вы можете представить себе этого парня, который имеет дело с Путиным и президентом Китая, который является свирепым человеком, он свирепый человек, очень жесткий парень".

"Но они только что объявили, что он, вероятно, уходит. Я просто продолжаю выбивать их из колеи", - заключил Трамп.
 


 

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