



ЧЕ: 2024 Испания в полуфинале

Сборная Испании обыграла Германию в дополнительное время 2:1



Первый четвертьфинал и сразу битва, достойная финала. В первом тайме немецкие футболисты тактически были сильнее.

Чтобы сбить темп игры и не дать возможность сопернику быстро атаковать, испанцев сразу били по ногам. Такая жесткая «тактика» принесла плоды. Половине игроков Испании потребовалась медицинская помощь и привычная игра у них сбилась.



Настраивать испанцев на второй тайм было не нужно. Уже в самом начале они разыграли простую комбинацию , немцы невнимательно сыграли в обороне и Испания повела в счете. Германии нужно было отыгрываться, но у них ничего не получалось в атаке. Довольно стандартные навесы в штрафную, в надежде на высокорослых нападающих, не давали никакого эффекта. Отличную возможность сравнять счет предоставил вратарь испанцев, который иногда крайне неудачно вводит мяч в игру. Но этим подарком и другими полу моментами соперник не воспользовался . И все же с Германией всегда надо играть внимательнее до финального свистка. В последние минуты им удалось прижать соперника к своим воротам и на 89 минуте

Германия сравнивает счет!



В дополнительное время обе команды сделали все, чтобы не бить пенальти. И, наверное, немцы были активнее и был спорный момент с игрой рукой в своей штрафной защитника испанцев. Но последнее слово было за сборной Испании. На 119 минуте они вырвали победу. Не лучший матч обеих команд , но к самоотдаче и борьбе до последней секунды претензий нет.



Сборную Германии немного жалко.

