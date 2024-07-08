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В Англии огромное стадо коров переполошили деревню
08.07.2024 23:28 Алина Груднева

В Англии огромное стадо коров переполошили деревню

В Северном Йоркшире 45 коров вырвались на свободу и переполошили всю деревню.

По данным издания Metro, местные жители пожаловались, что животные неслись с большой скоростью.

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"Мой старший как раз дошел до угла. Несколько его друзей сказали, что там бродит несколько коров. Они не видели никакой дороги, только кучу коров. Мой муж вышел с двумя младшими детьми. Он что-то услышал и подумал, что это дети", - рассказала местная жительница по имени Джесс.

Коров не могли поймать и загнать в загон, откуда они самостоятельно прорвались, несколько часов. Жители сообщают, что животные за это время устроили устроить самый настоящий погром.

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