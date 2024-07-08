



Мировой рекорд: украинка первой в истории взяла высоту 2.10 м

Впервые в истории женских прыжков в высоту преодолена отметка в 2.10 м, и сделала это украинская спортсменка.



Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту, взяв высоту 2.10 метра с первой попытки. Это событие стало историческим, так как впервые в истории женских прыжков в высоту была преодолена такая отметка.



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Мировой рекорд был установлен на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, сообщает "Суспільне". Магучих одержала победу, преодолев высоту 2.03 метра, и обошла австралийку Николу Олислагерс. После этой победы украинка установила рекорды дважды подряд: сначала взяла высоту 2.07 метра со второй попытки, обновив личный рекорд, а затем преодолела планку на высоте 2.10 метра с первой попытки, установив новый мировой рекорд.



Ярослава Магучих стала первой спортсменкой, побившей мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался 37 лет. В 1987 году болгарская легкоатлетка взяла высоту 2.09 метра.