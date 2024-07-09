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Принц Уильям снимется в документальном фильме
09.07.2024 00:25 Алина Груднева

Принц Уильям снимется в документальном фильме

Принц Уэльский Уильям снимется в двухсерийном документальном фильме, который будет посвящен борьбе с бездомностью.

"Документалка" выйдет на экраны осенью.

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Сериал получил название Prince William: We Can End Homelessness (Принц Уильям: Мы можем покончить с бездомностью). 

"В течение прошлого года мы проводили время, наблюдая за принцем Уильямом и Королевским фондом в течение первого года программы Homewards. Мы услышали несколько невероятно трогательных историй от людей по всей стране, столкнувшихся с бездомностью", - сказал режиссер Лео Берли, удостоенный премии BAFTA.

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