



Принц Уильям снимется в документальном фильме

Принц Уэльский Уильям снимется в двухсерийном документальном фильме, который будет посвящен борьбе с бездомностью.



"Документалка" выйдет на экраны осенью.



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Сериал получил название Prince William: We Can End Homelessness (Принц Уильям: Мы можем покончить с бездомностью).



"В течение прошлого года мы проводили время, наблюдая за принцем Уильямом и Королевским фондом в течение первого года программы Homewards. Мы услышали несколько невероятно трогательных историй от людей по всей стране, столкнувшихся с бездомностью", - сказал режиссер Лео Берли, удостоенный премии BAFTA.