



Марго Робби ждет первенца

Знаменитая голливудская актриса Марго Робби ждет своего первого ребенка.



По данным газеты Daily Mail, знаменитость с округлившимся животом заметили папарацци на озере Комо в Италии.



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Марго с мужем Томом Акерли прибыли туда на отдых. Пара долгое время держала отношения в секрете. Они познакомились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита". Об их отношениях мир узнал только в 2018 год.



"Мы держали это в секрете. Потому что мы не воспринимали это всерьез", - признавалась актриса в интервью еженедельному женскому журналу Elle.