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Марго Робби ждет первенца
09.07.2024 01:26 Алина Груднева

Марго Робби ждет первенца

Знаменитая голливудская актриса Марго Робби ждет своего первого ребенка.

По данным газеты Daily Mail, знаменитость с округлившимся животом заметили папарацци на озере Комо в Италии. 

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Марго с мужем Томом Акерли прибыли туда на отдых. Пара долгое время держала отношения в секрете. Они познакомились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита". Об их отношениях мир узнал только в 2018 год.

"Мы держали это в секрете. Потому что мы не воспринимали это всерьез", - признавалась актриса в интервью еженедельному женскому журналу Elle.

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